РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании в понедельник временно исполняющую полномочия главы округа Мытищи Юлию Купецкую, передает корреспондент РИАМО.

«Я хочу представить Юлию Олеговну Купецкую. Мы все ее знаем по работе в Серпухове. <...> У вас сегодня большой городской округ», - сказал Воробьев на заседании с руководящим составом правительства и главами округов.

Он отметил, что важно реализовать потенциал городского округа Мытищи.

«Я очень надеюсь, что Сергей Николаевич (Никитенко - ред.), который на вашем месте сейчас (в Серпухове - ред.), также достойно продолжит уделять внимание и городу, и жителям», - заключил Воробьев.

Юлия Купецкая родилась 6 мая 1981 года. В августе 2019 года была избрана главой городского округа Серпухов. За ее кандидатуру было отдано 100% голосов комиссии. Эту должность занимала до января 2022 года.