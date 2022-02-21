РИАМО - 21 фев. Подмосковье отправит гуманитарную помощь жителям Донбасса, контролировать эту работу будет секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На этой неделе - завтра и послезавтра - мы отправляем гуманитарный груз в Ростов (Ростов-на-Дону - ред.), чтобы оказать дополнительную помощь», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что контролировать эту работу будет «Единая Россия».

«Игорь Юрьевич (Брынцалов - ред.), прошу Вас лично контролировать процесс», - заключил Воробьев.

В понедельник Московская область отправляет первую машину с гуманитарной помощью жителям Донбасса, эвакуированным в Россию. Жителям ДНР и ЛНР направят хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия, воду, антисептики, средства личной гигиены, чайники, микроволновки.

В Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли порядка 61 тыс. эвакуированных граждан. В Ростовской области развернут оперштаб ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР.

Подмосковье отправляет первую машину с гуманитарной помощью беженцам с Донбасса>>