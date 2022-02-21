РИАМО - 21 фев. Подмосковье отправит гуманитарную помощь жителям Донбасса, контролировать эту работу будет секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он отметил, что контролировать эту работу будет «Единая Россия».
«Игорь Юрьевич (Брынцалов - ред.), прошу Вас лично контролировать процесс», - заключил Воробьев.
В понедельник Московская область отправляет первую машину с гуманитарной помощью жителям Донбасса, эвакуированным в Россию. Жителям ДНР и ЛНР направят хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия, воду, антисептики, средства личной гигиены, чайники, микроволновки.
В Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли порядка 61 тыс. эвакуированных граждан. В Ростовской области развернут оперштаб ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР.
Подмосковье отправляет первую машину с гуманитарной помощью беженцам с Донбасса>>
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