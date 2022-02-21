РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 фев. Жителей Щелкова проинформировали, что с понедельника Covid-сертификат выдают при наличии антител, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для его оформления необходимо сдать тест в любой лицензированный лаборатории, после этого сертификат появится на госуслугах в течение 3 дней. Срок действия сертификата - 6 месяцев.

Кроме того, с 21 февраля лица младше 18 лет смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от Covid-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, вызванным коронавирусной инфекцией. Чтобы получить сертификат, надо предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.

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