РИАМО - 21 фев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в понедельник соберет большое заседание Совета безопасности России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что это будет необычное заседание, которое проходит регулярно, а большое, особое мероприятие. Среди выступающих - не только Путин, но и другие представители Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели в ночь на понедельник еще один разговор по ситуации вокруг Украины. Это была вторая за день беседа по данному вопросу.