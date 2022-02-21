РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. На минувшей неделе в ЕДДС-112 городского округа Люберцы обратились более 10,5 тыс. раз, сообщил руководитель службы Виталий Богданов на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 городского округа поступило 10 543 обращения. Из них 619 — на горячую линию администрации и 9 924 — по единому номеру 112», — сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации поступило 30 обращений по вопросам жилищно-коммунального комплекса, 15 — по нарушению тишины, по 5 обращений — по благоустройству территории и по содержанию дорог и тротуаров, 2 — по вопросам экологии, 1 — по бездомным животным.

В службу-112 поступило 5 061 обращение по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 084 — полиции и ГИБДД, 69 — газовой службы и 50 — пожарных и спасателей.