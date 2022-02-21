РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Техническую проверку муниципальной системы оповещения населения с включением электросирен проведут в Подольске 2 марта, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 11:00 до 13:00 проведут комплексную проверку готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа с включением электросирен.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание (телеканалы 360, «Кварц»), для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.