РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. За минувшую неделю с территории городского округа Люберцы вывезли более 30 тыс. кубометров отходов, сообщил замруководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев на оперативном совещании.

«С 14 по 20 февраля региональным оператором вывезено и отправлено для последующей переработки и сортировки на КПО «Восток» 30 110 кубометров отходов, из них 2 980 кубометров - сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и обработано 10 обращений от жителей.