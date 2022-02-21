РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и при наличии запроса помочь им с поиском работы.

Пункты размещения располагаются на данный момент в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине, уточнил Воробьев.

«В последнее время привлекает всех внимание ситуация на Донбассе - в ДНР, ЛНР. Мы все видим, какие тревожные события происходят, а также количество людей, которые выезжают оттуда, преимущественно это дети и женщины, <...> им нужна помощь. Завтра к нам прибывают первые 1,5 тысячи детей и матерей, бабушек, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске. Роман Львович (Шамнэ - глава Наро-Фоминского округа - ред.), я прошу вас подготовить встречу», - сказал Воробьев.

Он отметил, что к этой работе должны подключиться все главы городских округов.

«Здесь нужна наша забота, внимание, а, главное, разговор. Объясните, куда вы их размещаете», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, также важно дать возможность людям найти место работы, если у них есть такое желание.