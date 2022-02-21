РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. На минувшей неделе жители Люберец оставили 10 обращений по теме парков, сообщил директор МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«С 14 по 20 февраля поступило 6 обращений. Из них по системе МСЭД – 1 обращение, по системе ЕЦУР – 5 обращений», – сказал Орлов.

Жители обратились по вопросам опиловки деревьев, содержания территорий, комплексного благоустройства парков и восстановления освещения.

На минувшей неделе в Центральном парке заменили перегоревшие лампы в опорах уличного освещения. В парке «Малаховское озеро» выполнили опиловку аварийных деревьев.

Орлов добавил, что за период с 14 по 20 февраля в парках организовали 16 культурно-массовых мероприятий, на текущей неделе запланировано 14.