РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. С 14 по 20 февраля в городском округе Люберцы на спецстоянку переместили 8 бесхозных автомобилей, сообщил замглавы администрации муниципалитета Александр Сорокин в понедельник на оперативном совещании.

«Выявлено и перемещено на специализированную стоянку 8 бесхозяйных транспортных средств. Также перемещено на штрафстоянку 114 автомобилей, привлечено к административной ответственности 154 водителя. Общая сумма штрафов составила 789 тыс. рублей», – сказал Сорокин.

По его словам, в соцсети администрации округа и систему «Добродел» за неделю поступило 50 обращений от жителей. Из них 45 – по тематике содержания автодорог, 4 – по ремонту, 1 – по безопасности дорожного движения.