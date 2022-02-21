РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В ряде частных домов в микрорайоне Климовск Подольска временно отключат свет 22 февраля из-за плановых работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с работами по обрезке деревьев в охранной зоне воздушной линии электропередачи в микрорайоне Климовск будет временно отключено электричество.

Так, с 9:00 до 14:00 не будет подаваться электроэнергия в жилых домах частного сектора на улицах Рощинской и Пионерской.