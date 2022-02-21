РИАМО - 21 фев. За минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Москве стали 83 пациента. Всего с начала пандемии в столице умерло 40 698 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в столице зафиксировали 4997 новых случаев коронавируса, врачи вылечили от инфекции 12 622 человека. За сутки госпитализированы 612 человек, сейчас на ИВЛ находятся 517 пациентов.

За все время пандемии в Москве выявили 2 669 186 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели после лечения 2 431 079 ранее заболевших граждан.

Ранее главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Бордин рассказал, что коронавирус может приводить к образованию тромбов, что негативно влияет на течение желудочных заболеваний.

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