РИАМО - 21 фев. Число госпитализированных россиян с подтвержденным коронавирусом за сутки составило 8835, что почти на 15% меньше, чем днем ранее (10 372), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в России выявили 152 337 новых случаев заражения, вылечились 127 494 пациента, скончались 735 россиян с коронавирусом.

Очередной всплеск коронавируса произошел в России с середины января. Это связано с омикрон-штаммом. Врачи говорят, что он намного заразен остальных мутаций.

Единственным безопасным способом защитить свое здоровье и жизнь от инфекции коронавируса является вакцинация. В России прививают бесплатно.

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