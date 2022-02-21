РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Новый остановочный пункт Ольгино будущего МЦД-4, который возводят между платформами Кучино и Железнодорожная в Балашихе, откроется для пассажиров в июне текущего года. На первом этапе платформы, мост и павильоны будут выполнены из быстровозводимых конструкций, сообщает пресс-служба МЖД.

Временная схема запуска позволит снизить пассажиропоток на соседней станции Железнодорожная, где планируется масштабная реконструкция.

Временная деревянная платформа островного типа длиной 180 м возводится между 1 и 2 главными путями. Для прохода на платформу возведут мост из металлоконструкций и 2 спуска на платформу. Проход на мост будет осуществляться через кассовые павильоны. В настоящее время платформа построена на 70%, начато строительство фундаментов для опор моста.

Для удобства пассажиров у новой ж/д станции будет организована автобусная остановка.

В ходе реконструкции станции Железнодорожная, которая начнется с открытием Ольгина, возведут 2 новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5,2 тыс. кв. м, оборудованный 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан. Еще 2 платформы реконструируют.

Параллельно будет вестись строительство основной пассажирской инфраструктуры в Ольгине – островной платформы с навесами от осадков на всю длину и моста-конкорса общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, который обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения его оборудуют 3 лифтами и 8 эскалаторами.