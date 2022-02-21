РИАМО - 21 фев. За сутки в Московской области госпитализировали 277 человек с положительным тестом на коронавирус. Это на 28% меньше, чем днем ранее (386), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

В регионе за прошедшие сутки выявили 2906 новых случаев заражения коронавирусом. Врачи помогли побороть заболевание еще 5561 человеку. Скончался 31 человек с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в Подмосковье было зарегистрировано 926 108 случаев инфицирования. С заболеванием справились 778 798 человек, не удалось спасти 14 051 пациента.

Защититься от опасного вируса и последствий заболевания можно с помощью вакцинации. Прививку отечественными препаратами можно сделать бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

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