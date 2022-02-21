РИАМО - 21 фев. В Москве за сутки госпитализировано 612 человек с диагностированным Covid-19. Данный показатель на 12,4% меньше, чем днем ранее, когда в больницы доставили 699 человек с коронавирусом, следует из данных столичного оперштаба.

Для оценки эпидситуации именно количество госпитализаций является наиболее важным показателем на сегодняшний день.

К аппаратам ИВЛ в больницах в настоящий момент подключены 517 Covid‑пациентов. В Москве за сутки выявлено 4997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также за сутки в городе умерли 83 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Выздоровели после инфекции еще 12 622 человека.

С начала пандемии в Москве выявили 2 669 186 случаев заражения, выздоровели 2 431 079 человек, умерли 40 698.