РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. С 14 по 20 февраля с городских дорог на территории Люберец вывезли 6,7 тыс. кубометров снега, сообщил замглавы администрации округа Александр Сорокин в понедельник на оперативном совещании.

«За отчетный период дорожными службами вывезено 6,7 тыс. кубометров снега и 103 кубометра мусора», – сказал Сорокин.

По его словам, в содержании дорог задействовали 132 дорожных рабочих и 107 единиц техники.

Сорокин добавил, что в рамках зимнего содержания дорог проводились работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей, пешеходных переходов, тротуаров и остановочных пунктов.

«Также подрядными организациями выявлено 236 ям, отремонтировано 98 – общей площадью 80 кв. м», – подытожил Сорокин.