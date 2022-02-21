РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В Люберцах с 14 по 20 февраля за парковку автомобилей, препятствующих уборке снега, выписали 3 постановления на сумму 15 тыс. рублей, сообщила на еженедельном оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено одно постановление на сумму 70 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории, 3 постановления на сумму 15 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих уборке территории», - сказала Чиркова.

Также за минувшую неделю вынесли 2 постановления на общую сумму 2 тыс. рублей за нарушение закона о тишине.