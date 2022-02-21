РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Более 3 тыс. кубометров снега собрали и вывезли с региональных дорог на территории городского округа Люберцы с 14 по 20 февраля, сообщил начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин на еженедельном оперативном совещании.

«За отчетный период вывезено и утилизировано 273 кубометра мусора, снега вывезено более 3 тыс. кубометров», - сказал Крупенин.

Он добавил, что за неделю выполнили уборку остановочных павильонов и посадочных площадок, очистку урн. Также коммунальщики провели работы по сгребанию снега с проезжей части. Продолжается вывоз снега. Всего задействовали 47 рабочих и 37 единиц спецтехники.

Кроме того, проводились работы по замене тросового ограждения на Егорьевском шоссе.

По словам Крупенина, на минувшей неделе приступили к ямочному ремонту дорог. Рабочие обновили участки общей площадью 157 кв. м.

«Также ведутся работы по устранению подтоплений на улично-дорожной сети», - уточнил Крупенин.