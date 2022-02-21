РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Подольским комбинатом благоустройства в микрорайоне Кузнечики в период с 14 по 20 февраля были выполнены работы по очистке от снега и наледи на различных территориях, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Так, рабочие очистили пешеходные тротуары на улице Генерала Смирнова возле дома 18, у домов 2 и 4, на улице Генерала Варенникова, на пешеходной зоне бульвара 65-летия Победы.

Также очищали парковочные карманы и проезжие части по улице Генерала Стрельбицкого, на проезжей части дублера на улице Академика Доллежаля и пешеходной дорожке возле школы №35 и по другим адресам.

Все указанные работы сопровождались вывозом снега.