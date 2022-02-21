РИАМО - 21 фев. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам ко Дню защитника Отечества, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате», - сказал Бирюков.

Флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Их установят и у Государственной думы РФ на улице Охотный ряд, фасад здания украсит тематическое панно.

«Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме», - отметил Петр Бирюков.

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