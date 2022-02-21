РИАМО - 21 фев. В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 12 622 пациента, общее число вылечившихся в городе выросло до 2 431 079, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки в столице выявили 4997 новых случаев заражения Covid‑19. С начала пандемии в городе выявили 2 669 186 случаев заболевания.
Ранее власти столицы сообщали, что ситуация с распространением коронавируса на территории Москвы стабилизировалась.
Врачи напоминают, что лучший способ защиты от коронавируса — вакцинация. В общественных местах и наземном транспорте города по-прежнему следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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