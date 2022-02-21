РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 фев. В период формирования предвыборной программы из городского округа Щелково поступило около 3 тыс. наказов избирателей. Большая часть наказов уже реализована, часть по направлению «Транспорт и дороги» включена в программу развития муниципалитета на 2022 год, сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Работа будет выполнена рамках проектов ВПП «Единая Россия» – «Безопасные дороги» и «Городская среда».

«Для нас, в первую очередь, важно мнение избирателей, которые точно знают, где и что их беспокоит по этому направлению. Некоторые наказы связаны с дорожными знаками, какие-то – с обустройством подхода к остановкам. Каждый наказ, который жители подавали летом в 2021 году, тщательно разбирался и уже взят на контроль», – сказал Толмачев.

По его словам, за январь было реализовано порядка 50 наказов по этому направлению.

«Когда узнаем о реализации наказа, стараемся выходить на территории вместе с жителями, чтобы убедиться, что сделано именно так, как они хотели, и у щелковцев нет других вопросов», – отметил Толмачев.

Депутат добавил, что если у жителей возникают вопросы и проблемы, то они могут обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия» и оставить обращение, на которое обязательно получат ответ.