РИАМО - 21 фев. В Подмосковье еще 5 561 человек вылечился от коронавируса. Врачам удалось вылечить в общей сложности 778 798 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 2 906 новых случаев заражения коронавирусом. Спасти не удалось 31 пациента.

С начала пандемии общее число зарегистрированных случаев инфицирования составило 926 108. Жертвами опасного заболевания стали 14 051 человек.

Единственным способом защиты от инфекции остается прививка. В пунктах вакцинации жители региона могут бесплатно привиться одним из доступных отечественных препаратов.

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