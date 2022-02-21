РИАМО - 21 фев. За минувшие сутки в России скончались 735 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. С начала пандемии инфекция унесла жизни 346 265 россиян, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за прошедшие сутки в Москве скончались 83 Covid-пациента, в Санкт-Петербурге – 80, в Подмосковье – 31, в Пермском крае – 21, в Нижегородской области и Алтайском крае – по 20, в Челябинской области – 19, в Республике Башкортостан – 17, в Красноярском крае и Пензенской области – по 16, в Иркутской области – 15.

Также за сутки в России выявили 152 337 новых случаев коронавируса, удалось побороть болезнь 127 494 пациентам.

За весь период пандемии было зарегистрировано 15 522 756 случаев инфицирования, выздоровели 12 492 732 человека.

В России с конца января отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Это связано c распространением омикрон-штамма. Он гораздо заразнее прежних мутаций. Для того, чтобы избежать заражения, нужно прививаться от инфекции.