РИАМО - 21 фев. За прошедшие сутки на территории Подмосковья было выявлено 2906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 926 108 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ученые выяснили, что в настоящее время курсируют три варианта рекомбинации штаммов коронавируса омикрон и дельта — дельтакрон. Он появился в результате одновременного заражения дельтой и омикроном.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации населения. Защитить свое здоровье с помощью прививки от коронавируса можно бесплатно в любом пункте при поликлиниках и в общественных местах.

Если с момента первой прививки или перенесения болезни прошло больше полугода, необходимо пройти вакцинацию повторно.

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