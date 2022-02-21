РИАМО - 21 фев. За прошедшие сутки на территории Подмосковья было выявлено 2906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 926 108 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Ученые выяснили, что в настоящее время курсируют три варианта рекомбинации штаммов коронавируса омикрон и дельта — дельтакрон. Он появился в результате одновременного заражения дельтой и омикроном.
В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации населения. Защитить свое здоровье с помощью прививки от коронавируса можно бесплатно в любом пункте при поликлиниках и в общественных местах.
Если с момента первой прививки или перенесения болезни прошло больше полугода, необходимо пройти вакцинацию повторно.
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