РИАМО - 21 фев. В столице за прошедшие сутки выявили 4997 случаев Covid-19, с начала пандемии в Москве выявили 2 669 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составляет 56,2%. Привились первым компонентом вакцины 7,2 млн человек, полностью вакцинировались 6,9 млн граждан.

В столице продолжается вакцинация от коронавируса, бесплатно сделать прививку может любой желающий в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова сообщала, что отличить грипп и ОРВИ от омикрон-штамма коронавируса без тестирования почти невозможно.