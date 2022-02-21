РИАМО - 21 фев. За минувшие сутки в России зарегистрировали 152 337 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 15 522 756 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Санкт-Петербурге выявили 9043 новых случая Covid-19, в Красноярском крае – 5297, в Пермском – 5093, в Воронежской области – 5082, в Новосибирской – 5001, в Москве – 4997, в Алтайском крае – 3900, в Подмосковье – 2906.

По данным на 18 февраля, коллективный иммунитет в стране составляет 59,7%. Полную вакцинацию прошли 82 609 487 человек, первым компонентом привились 86 690 020.

Ученые обнаружили три варианта рекомбинации штаммов коронавируса омикрон и дельта — так называемого дельтакрона. Пока это неофициальной название мутации и неизвестно, может ли она представлять опасность.

Для того, чтобы защитить свое здоровье и спасти жизнь нужно вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>> ​