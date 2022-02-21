РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. С 14 по 20 февраля с дворовых территорий в городском округе Люберцы собрали и вывезли около 680 кубометров снега, сообщила на еженедельном оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«Всего было привлечено 126 единиц спецтехники, 1 315 сотрудников. Собрано и вывезено порядка 680 кубометров снега», - сказала Чиркова.

Работы по содержанию городских и дворовых территорий проводились ежедневно.