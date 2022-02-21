РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. В Королеве 2 марта проведут проверку системы оповещения населения, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник Службы-112 Мария Потатуева.

Комплексная техническая проверка городского звена региональной системы оповещения населения с включением электросирен и перехватом ТВ («Россия 24» и 360) пройдет с 10:00 до 12:00.

«Просьба соблюдать спокойствие, никаких действий не предпринимать», - сказала Потатуева.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 8(495)516-89-88.