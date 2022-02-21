РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске выявили подозрение на бешенство у домашней собаки на улице Советской, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду Московской области, сообщает о подозрении на бешенство собаки на территории одной из квартир дома 35/33 на улице Советской.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в Терветуправление №5, контактный телефон: 8(496)754-78-61.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть.

При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.