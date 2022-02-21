РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на территории Люберец за минувшую неделю составил 86%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль на еженедельном оперативном совещании.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 20 февраля составил 86%, текущий – 80%, за предыдущие периоды – 6%», – сказала Мотыль.

Через системы ЕЦУР и «Добродел» с 14 по 20 февраля поступило 5 обращений.