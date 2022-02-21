РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Школу и детский сад планируют построить в ЖК «Пятницкие кварталы» подмосковного Красногорска, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

«Встретился с жителями ЖК «Пятницкие кварталы». Основные вопросы, которые мы обсудили, актуальны для большинства новых микрорайонов – строительство школы, детского сада, поликлиники, нехватка парковочных мест, развитие дорожной инфраструктуры», – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он также добавил, что обеспокоены местные жители и ситуацией с лесным участком в Сабурове, в который они часто приходят на прогулки.

«Строительство школы на 550 мест и детского сада на 310 уже включено в областную госпрограмму. Но для этого микрорайона нужна более вместительная школа, поэтому будем вносить изменения в проект, которые позволят увеличить ее мощность до 825 мест», – отметил Волков.

Он добавил, что с областным министерством здравоохранения также ищут возможности для строительства поликлиники на 120 посещений в смену.

«Пообщался и с жителями соседних жилых комплексов – «Сабурово Парк» и «Митино О2». Здесь есть большая потребность в организации транспортной доступности к Изумрудным холмам, а также – в строительстве школ и садов», – подчеркнул Волков.

Он поблагодарил жителей за конструктивную беседу и предложения.

«Это очень важно понимать, каким хотят видеть свой микрорайон люди, которые в нем живут. Это сотрудничество мы обязательно продолжим и будем учитывать пожелания жителей при планировании благоустройства», – заключил Волков.