РИАМО - 21 фев. В ночь на 20 февраля мужчины устроили стрельбу на Столярном переулке в Москве. Один из них доставлен в полицию, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

ЧП произошло около 3 часов ночи. На место инцидента прибыли полицейские. Они установили, что неизвестные два раза выстрелили из травматического пистолета в воздух, а затем скрылись на автомобиле Mercedes-Benz G-класса.

Автомобиль удалось остановить рано утром в понедельник на западе города. В отделение полиции был доставлен гражданин 1987 года рождения.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Полиция в настоящий момент проводит проверку обстоятельств инцидента.

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