РИАМО - 21 фев. Ребята из подмосковного Домодедова стали победителями Всероссийского конкурса детских рисунков «Защитники Отечества» по результатам голосования на платформе «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Организаторы конкурса - Музей Победы и движение «Юнармия».

Ребята рисовали поздравительную открытку к 23 Февраля. Всего на конкурс прислали более 10 тыс. работ. Для голосования отобрали 15 лучших рисунков юных жителей Московского региона. Победителей выбирали в 3 возрастных категориях.

Так, в возрасте от 11 до 14 лет победителем стала Варвара Кулева из Домодедова со своим рисунком «Цветущий май». За эту работа проголосовал 61% людей.

А в возрасте от 15 до 17 лет победительницей стала еще одна жительница округа Алина Свиридова с работой «Фронтовая дорога». Ее оценило свыше 57 тыс. человек (43%).

В то же время в возрасте от 7 до 10 лет победителем выбран москвич Александр Боронь с рисунком «Победитель» - 29% голосов.