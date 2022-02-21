РИАМО - 21 фев. Два человека пострадали – водитель автобуса и пассажир - в результате аварии, которая произошла на Новосходненском шоссе утром в понедельник, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Известно, что в стоящий на остановке автобус межобластного перевозчика ООО «Элекс-Полюс Л» врезался грузовик.

Пострадавшим помогают врачи. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Движение транспорта затруднено в оба направления на 2 км.