РИАМО - 21 фев. Проект закона о регулировании криптовалют внесен на рассмотрение в правительство России. Минфин РФ разработал его на основе утвержденной концепции регулирования оборота цифровых валют, сообщает Газета.ru.

Законопроект предполагает, что криптовалюту в России по-прежнему нельзя будет использовать в качестве средства платежа, но в нее можно будет инвестировать.

Для этих целей будет сформирован реестр бирж и обменников, которые и будут заниматься оборотом криптовалют. Осуществлять операции разрешат только клиентам, прошедшим идентификацию, и только через банковские счета.

Инвесторов предлагают делить по уровню квалификации, для определения которого будет введено тестирование. Его успешное прохождение даст доступ к инвестициям на сумму до 600 тыс. рублей ежегодно, неудача позволит вкладывать в криптовалюту не более 50 тыс. рублей.

Виртуальные деньги, набирающие популярность: как пользоваться криптовалютой>>