РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Учащиеся школы №32 в микрорайоне Кузнечики Подольска победили в соревнованиях по биатлону, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

На базе школы №32 Подольска 19 февраля прошли соревнования по биатлону среди муниципальных учреждений образования и спортивных клубов округа, посвященные Дню защитника Отечества.

Школьники соревновались в 2 этапах: лыжной гонке на стадионе и стрельбе из пневматической винтовки в тире. Всего в турнире приняли участие около 50 человек в 3 возрастных группах: до 14 лет; до 16 лет и от 17 лет.

Между образовательными учреждениями первое место заняла школа №32, второе место – школа №34, а третье – школа №35. Среди команд от школ и спортивных клубов места распределились следующим образом: победителем стала школа №32, второе место – школа №34, третье место – спортивный клуб «Скорпион».