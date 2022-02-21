РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. С 14 по 20 февраля по вопросам уличного освещения жители Люберец обратились 19 раз, сообщил начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 19 обращений. Основная масса обращений – это город Люберцы – 10 обращений, Малаховка – 6 обращений, 2 обращения – Красково и 1 обращение – Октябрьский», – сказал Караваев.

При обнаружении неисправностей следует звонить в ООО «СК Энергострой» по номеру телефона: 8(915)479-84-47.