РИАМО - 21 фев. В понедельник Московская область отправляет первую машину с гуманитарной помощью жителям Донбасса, эвакуированным в Россию.

По инициативе «Единой России» был сформирован основной пункт сбора помощи в Реутове.

Добровольцы сейчас формируют первый гуманитарный груз, к оказанию помощи активно подключились подмосковные предприниматели. Рано утром в понедельник в пункт сбора завезли хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия от «Щелковохлеба». Для жителей Донбасса отправят 40 т бутилированной воды, кофе, антисептики, средства личной гигиены, чайники, микроволновки.

«Мы сегодня отправляем первые 2 фуры, это, прежде всего, средства гигиены, продуктовые наборы, вода питьевая, бутилированная. И эти 2 машины уже к вечеру будут где-то в районе Воронежа, Ростовской области. Завтра мы отправим дополнительно еще 2 фуры, которые будут укомплектованы в наших пунктах по приему принадлежностей, которые необходимы», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковные добровольцы из «Молодой гвардии» ранее приехали в Ростовскую область - в пункты, где временно размещены беженцы из Донбасса. Информация о том, что нужно жителям Донбасса и в каких объемах, поступает оперативно.

К работе по оказанию помощи подключаются депутаты-члены фракции «Единая Россия». Члены партии привозят нужные продукты в основной пункт сбора в Реутове.

Подмосковье готово принять жителей Донецка и Луганска, обеспечить достойные условия проживания. Об этом ранее объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Со стороны Подмосковья «Единая Россия» также готова подключиться и организовать эту работу.

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние несколько суток. Власти непризнанных ЛНР и ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.

В Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли порядка 61 тыс. эвакуированных граждан. В Ростовской области развернут оперштаб ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР.

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