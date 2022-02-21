РИАМО - 21 фев. В понедельник Московская область отправляет первую машину с гуманитарной помощью жителям Донбасса, эвакуированным в Россию.
По инициативе «Единой России» был сформирован основной пункт сбора помощи в Реутове.
Добровольцы сейчас формируют первый гуманитарный груз, к оказанию помощи активно подключились подмосковные предприниматели. Рано утром в понедельник в пункт сбора завезли хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия от «Щелковохлеба». Для жителей Донбасса отправят 40 т бутилированной воды, кофе, антисептики, средства личной гигиены, чайники, микроволновки.
Подмосковные добровольцы из «Молодой гвардии» ранее приехали в Ростовскую область - в пункты, где временно размещены беженцы из Донбасса. Информация о том, что нужно жителям Донбасса и в каких объемах, поступает оперативно.
К работе по оказанию помощи подключаются депутаты-члены фракции «Единая Россия». Члены партии привозят нужные продукты в основной пункт сбора в Реутове.
Подмосковье готово принять жителей Донецка и Луганска, обеспечить достойные условия проживания. Об этом ранее объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Со стороны Подмосковья «Единая Россия» также готова подключиться и организовать эту работу.
Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние несколько суток. Власти непризнанных ЛНР и ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.
В Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли порядка 61 тыс. эвакуированных граждан. В Ростовской области развернут оперштаб ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии