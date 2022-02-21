РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец с 14 по 20 февраля поступило более 4,5 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«За прошедший период поступило в Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства 4 582 обращения. Основная масса обращений – это обслуживание МКД, справки, а также начисления МособлЕИРЦ», – сказал Караваев.

Через систему «Инцидент» большая часть вопросов была связана с ремонтом кровель компанией АО «ЛГЖТ», а также с протечками. Кроме того, значительная масса обращений поступила по компании «Содействие».

На «Доброделе» основная масса вопросов связана с работой УК АО «ЛГЖТ», «МУЖЭП», «Теплолюб» и «Самолет-Сервис».