РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 фев. В Домодедове в лыжной гонке, посвященной Дню православной молодежи, приняли участие 90 человек, сообщается в группе Шаховского сельского дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

Гонку провели 20 февраля на городской лыжной трассе Домодедова. Ее организовали Шаховский СДК и Домодедовское Благочиние.

Среди девочек 2014 г. р. и моложе первой стала Елизавета Ахачева, второй - Василиса Рослякова, третьей - Лидия Хромых. Среди мальчиков той же возрастной группы победил Богдан Моргун, второе место занял Николай Росляков, третье - Егор Санак.

В возрастной группе девочек 2012-2013 г. р. победила Екатерина Юлаева, второе место заняла Диана Тлявгулова, а третье - Милана Курочкина. Среди мальчиков того же возраста первым стал Руслан Тлявгулов, вторым - Иван Якушев, третьим - Роман Еренский.

Среди девочек 2010-2011 г. р. победила Дарья Пушкарева, второе место заняла София Сапегина, третье - Полина Сметанина. Среди мальчиков того же возраста 1 место занял Никита Санак, второе - Федор Бубин, третье - Степан Исимбеков.

В возрастной группе девушек 2008-2009 г. р. победила Анастасия Маврина, второй стала Надежда Морозова, третьей - Надежда Лапина. Среди юношей того же возраста первое место занял Николай Сластин, второе - Иван Пушкарев, третье - Александр Кирсанов.

Среди юношей 2006-2007 г. р. первым стал Артем Лик, вторым - Михаил Неводин, а третьим - Алексей Володин.

В возрастной группе девушек 2004-2005 г. р. 1 место заняла Елизавета Лапина, второе - Ксения Терентьева, третье - Диана Бронникова.

Среди женщин 2003 г. р. и старше победительницей стала Анастасия Никитина, второе место заняла Наталья Мухортова, а третье - Валерия Ткаченко. Среди мужчин 2003 г. р. и старше 1 место занял Александр Пыхов, вторым стал Олег Терновых, третьим - Михаил Макарченко.