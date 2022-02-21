РИАМО - 21 фев. Ко Дню фельдшера, который в России празднуется 21 февраля, специалисты скорой помощи Подмосковья запустили в соцсетях флешмоб #фельдшеромбыть. Акция проводится во второй раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В рамках флешмоба медработники публикуют в социальных сетях истории о том, почему они решили стать фельдшерами, и отмечают их хештегом #фельдшеромбыть.

«В Московской области работает более 5 тыс. фельдшеров, но основная часть трудится на скорой. Все понимают, какая нагрузка ложится на специалистов последние 2 года из-за коронавируса. Поэтому я хочу поздравить всех фельдшеров региона, поблагодарить их за чуткость, профессионализм и пожелать, самое главное, здоровья», — сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

В 2021 году во флешмобе участвовали фельдшеры Подмосковья, в этом году к ним присоединились медики из Воронежской, Оренбургской, Сахалинской и других областей. Они рассказывают свои истории, связанные с профессией.

Так, фельдшер Раменской подстанции скорой медицинской помощи Александр Белослудцев спас подавившегося игрушкой соседского ребенка, когда отдыхал после тяжелой рабочей смены дома. Когда в квартире несколькими этажами ниже начал задыхаться ребенок, на помощь сразу позвали фельдшера. Изначально Белослудцев думал, что это рядовой случай стеноза или кашля, но, зайдя в квартиру, сразу понял, насколько это тяжелый случай.

Когда дыхание ребенка остановилось, фельдшер принял единственно верное на тот момент решение. Он использовал метод Геймлиха – похлопывание ладонью в области между лопаток. Для этого нужно положить ребенка на спину и сесть на колени у него в ногах. В эпигастральной области нужно расположить указательный и средний пальцы обеих рук, произвести нажатия средней силы в данной области до тех пор, пока инородное тело не освободит дыхательные пути. Благодаря профессиональным действиям Белослудцева жизнь ребенка спасли до приезда скорой.

Врач перечислил полезные привычки, позволяющие сохранить молодость>>