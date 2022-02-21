РИАМО - 21 фев. Предстоящей ночью в Москве выпадет около 5 мм осадков, что составит около 12% месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Норма осадков для февраля составляет 41 мм.

«Мы ожидаем выпадение осадков. Это может быть и мокрый снег, и дождь, но без прироста снега. Они (осадки – ред.) составят от 3 до 5 мм», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что температура ночью в столице составит от 0 до плюс 2 градусов, а днем поднимется до плюс 2 -плюс 4 градусов.

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