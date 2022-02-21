РИАМО - 21 фев. В День защитника отечества, 23 февраля, температура в Москве и Подмосковье будет превышать климатическую норму примерно на 8-9 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет сырой, но не ветреной. Ожидается тепло, но солнце проглядывать не будет», — сказала Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха будет существенно выше климатической нормы — на 8-9 градусов.

Температура воздуха в столице и области 23 февраля составит днем от плюс 2 до плюс 4 градусов, ночью — от 0 до плюс 2 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде мороси или дождя в пересмешку с мокрым снегом, отметила Позднякова.

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.