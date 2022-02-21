Как получить протезы, медицинские изделия и другие средства реабилитации бесплатно

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Порядок получения средств реабилитации в столице зависит от того, что именно заявитель хочет получить и к какой категории он относится, говорит Оксана Красовская.

Для получения технических средств реабилитации, собак-проводников, протезных (протезно-ортопедических) изделий, услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод и тифлосурдоперевод), а также услуг по ремонту ТСР и протезных (протезно-ортопедических) изделий инвалиду или родителю ребенка-инвалида необходимо подать заявление на сайте mos.ru. Очно нужно обращаться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства инвалида в Москве.

За протезами, протезно-ортопедическими изделиями для ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь, обращаться придется в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства, пребывания или фактического проживания — сделать это через mos.ru не получится.

Если требуется простое немедицинское ТСР для взрослого федерального льготника (пеленки, памперсы, спецодежда), то заявление нужно подать в территориальный центр социального обслуживания. Необходимое изделие предоставят в день обращения. Если оно отсутствует, то гражданина поставят на учет для получения средства. Сюда же нужно обращаться за протезами, ортезами, ортопедической обувью. В центре соцобслуживания выдадут направление на протезно-ортопедическое предприятие (с их списком можно ознакомиться тут).

Если же нужно немедицинское техническое средство для ребенка или высокотехнологичное немедицинское средство реабилитации для взрослого (обычно это дорогостоящие средства, требующие индивидуального подбора, и касаются федеральных льготников), документы нужно подать в Ресурсный центр для инвалидов. Это можно сделать либо лично, либо онлайн на сайте центра. После формирования личного дела выдадут техническое средство реабилитации. Если необходимое ТСР отсутствует, то гражданину направят уведомление, его поставят на учет.

Дополнительно за счет бюджета Москвы нуждающимся гражданам, в том числе не считающимся инвалидами и федеральным льготникам, предоставляют медицинские технические средства реабилитации и медицинские изделия из перечня, установленного постановлением № 503-ПП. Чтобы получить ТСР и медицинские изделия из перечня, нужно обратиться с документами в поликлинику для взрослых или для детей по месту жительства. Там выдадут направление на получение или установку ТСР в специализированное медицинское учреждение — больницу, НИИ, клинику.

Порядок обеспечения медицинскими средствами и медицинскими изделиями устанавливается приказом департамента здравоохранения Москвы от 25 ноября 2016 года № 949 (в редакции от 20 апреля 2018 года). Надежнее всего будет расспросить врача в поликлинике или обратиться в орган соцзащиты, чтобы понять, к какой именно категории вы относитесь и куда вам понадобится обращаться. Также можно уточнить информацию в столичном департаменте здравоохранения.

Пакет документов для получения средств реабилитации будет следующим:

- паспорт или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет;

- документы, подтверждающие место жительства инвалида;

- справка об инвалидности;

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации (запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия);

- паспорт доверенного лица и доверенность, если обращается лицо по доверенности;

- СНИЛС (по желанию);

- удостоверение инвалида ВОВ, участника ВОВ или ветерана ВОВ.

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