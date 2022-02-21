Как получить протезы, медицинские изделия и другие средства реабилитации бесплатно

Законодательство
Социальная поддержка в виде обеспечения протезами и средствами реабилитации на федеральном уровне регулируется:
- ст. 11.1 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- ст. 14-19 федерального закона «О ветеранах»;
- постановлением правительства РФ от 7 апреля 2008 года № 240 (в редакции от 30 сентября 2021 года) «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».
Существует также ряд региональных законодательных актов, о которых будет сказано позже.
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Кому положены технические средства реабилитации
К категориям получателей на федеральном уровне относятся:
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- инвалиды войны и ветераны боевых действий;
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или знаком «Житель осажденного Севастополя»;
- лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений и других объектах.
Порядок предоставления социальной поддержки
В постановлении правительства РФ от 7 апреля 2008 года № 240, как рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, указано следующее: прежде чем обеспечить инвалида техническим средством (например, протезом), государственное учреждение медико-социальной экспертизы разрабатывает индивидуальную программу для реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). Для ветеранов заключение об обеспечении протезами выдают комиссии особых медицинских организаций, которые работают именно с ветеранами.
При этом, согласно федеральному законодательству, соцподдержку оказывают не только в виде предоставления технического средства реабилитации (ТСР). Также инвалиды и ветераны имеют право, например, на ремонт или замену протеза, на помощь в проезде льготника к месту нахождения организации, выдающей протезы, на компенсацию оплаты за почтовую пересылку ТСР и многое другое.
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Какие средства реабилитации могут выдать
Средства реабилитации выдают в рамках классификатора изделий, включенных в каталог. Он, в свою очередь, формируется Фондом социального страхования (ФСС) в рамках федерального перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 2347-р.
Так, бесплатно можно получить следующие средства реабилитации:
- трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни;
- кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные;
- протезы и ортезы;
- ортопедическую обувь;
- противопролежневые матрацы и подушки;
- приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов;
- специальную одежду и многое другое.
Предоставляют даже собак-поводырей с комплектом снаряжения.
Куда обращаться за средствами реабилитации
Чтобы получить средство реабилитации, инвалиду (ветерану) либо лицу, представляющему его интересы, необходимо обратиться в территориальный орган ФСС или в уполномоченный орган министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по месту жительства, пребывания или фактического проживания, поясняет Оксана Красовская. Также обратиться за помощью можно через портал «Госуслуги». При этом федеральную льготу через портал может получить житель любого региона.
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Необходимые документы
Потребуются следующие документы (в бумажном или электронном формате):
- паспорт или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет;
- индивидуальная программа реабилитации и абилитации (по желанию, обычно запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия);
- паспорт доверенного лица и доверенность, если обращается лицо по доверенности;
- СНИЛС (по желанию);
- заключение об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, выданное врачебной комиссией медорганизации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь (для ветеранов).
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Сроки рассмотрения заявления
Заявление рассматривают в 15-дневный срок, а если заявитель нуждается в оказании паллиативной медицинской помощи, то в семидневный срок со дня его поступления. Затем заявителю направляют уведомление о постановке на учет по обеспечению ТСР (на бумажном носителе или в электронной форме).
Протезы и иные средства реабилитации власть закупает по государственному контракту. Если есть действующий госконтракт на обеспечение ТСР в соответствии с поданным заявлением, то заявителю отправляют следующие документы:
- направление на получение или изготовление ТСР, срок действия которого устанавливается в пределах срока действия соответствующего госконтракта и составляет не менее половины такого срока;
- специальный талон или именное направление на получение бесплатных проездных документов, если необходим проезд (в том числе проезд сопровождающего лица) к месту нахождения организаций, обеспечивающих ТСР, и обратно.
Направление выдают в особые, отобранные государством организации, обеспечивающие средствами реабилитации и медицинскими изделиями.
Оксана Красовская пояснила, что для получения ТСР придется подождать заключения госконтракта, если нет активного на данный момент (подробнее о сроках возможного ожидания можно прочесть в приказе Фонда социального страхования РФ от 16 мая 2019 года № 256). Территориальный ФСС или орган соцзащиты обязан разместить извещение о проведении закупки ТСР в течение 30 дней с момента получения заявления, а в семидневный срок с даты заключения контракта — выслать документы заявителю.
Срок обеспечения техническими средствами реабилитации серийного производства в рамках госконтракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать:
- 30 календарных дней;
- для инвалида (ветерана), нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, — семи календарных дней со дня обращения в указанную организацию;
- в отношении ТСР, изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана) и предназначенных исключительно для личного использования, — 60 календарных дней.
После получения направления нужно будет обратиться в соответствующую организацию, указанную в нем, и получить изделие.
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Дополнительные категории получателей в Москве
На региональном уровне могут быть установлены дополнительные гарантии для инвалидов и отдельных категорий граждан. Напомним, что региональное законодательство не может противоречить федеральному и может лишь расширять список категорий получателей и самих мер поддержки, но не сужать их.
Помимо тех льготников, что перечислены в федеральном списке, по медицинским показаниям ТСР и медизделия положены, в частности, гражданам, в том числе несовершеннолетним лицам, имеющим место жительства в Москве, но не признанным инвалидами, имеющим временные или постоянные ограничения в деятельности. Они получают только те медицинские изделия, которые указаны в постановлении правительства Москвы от 15 августа 2016 года № 503-ПП (в редакции от 15 сентября 2020 года).
Дополнительные средства реабилитации медицинского назначения в Москве
Столичный перечень, установленный постановлением № 503-ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы», включает в себя ряд медицинских изделий и медицинских средств реабилитации, которые не предусмотрены федеральным перечнем. А получить их могут как региональные льготники, так и федеральные.
Так, в Москве нуждающимся положены гастростомические и трахеостомические трубки, наборы расходных материалов для инфузоматов, инсулиновых помп и неинвазивных аппаратов для вентиляции легких. Полный список изделий можно посмотреть по ссылке.
Порядок получения средств реабилитации в Москве
Порядок получения средств реабилитации в столице зависит от того, что именно заявитель хочет получить и к какой категории он относится, говорит Оксана Красовская.
Для получения технических средств реабилитации, собак-проводников, протезных (протезно-ортопедических) изделий, услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод и тифлосурдоперевод), а также услуг по ремонту ТСР и протезных (протезно-ортопедических) изделий инвалиду или родителю ребенка-инвалида необходимо подать заявление на сайте mos.ru. Очно нужно обращаться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства инвалида в Москве.
За протезами, протезно-ортопедическими изделиями для ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь, обращаться придется в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства, пребывания или фактического проживания — сделать это через mos.ru не получится.
Если требуется простое немедицинское ТСР для взрослого федерального льготника (пеленки, памперсы, спецодежда), то заявление нужно подать в территориальный центр социального обслуживания. Необходимое изделие предоставят в день обращения. Если оно отсутствует, то гражданина поставят на учет для получения средства. Сюда же нужно обращаться за протезами, ортезами, ортопедической обувью. В центре соцобслуживания выдадут направление на протезно-ортопедическое предприятие (с их списком можно ознакомиться тут).
Если же нужно немедицинское техническое средство для ребенка или высокотехнологичное немедицинское средство реабилитации для взрослого (обычно это дорогостоящие средства, требующие индивидуального подбора, и касаются федеральных льготников), документы нужно подать в Ресурсный центр для инвалидов. Это можно сделать либо лично, либо онлайн на сайте центра. После формирования личного дела выдадут техническое средство реабилитации. Если необходимое ТСР отсутствует, то гражданину направят уведомление, его поставят на учет.
Дополнительно за счет бюджета Москвы нуждающимся гражданам, в том числе не считающимся инвалидами и федеральным льготникам, предоставляют медицинские технические средства реабилитации и медицинские изделия из перечня, установленного постановлением № 503-ПП. Чтобы получить ТСР и медицинские изделия из перечня, нужно обратиться с документами в поликлинику для взрослых или для детей по месту жительства. Там выдадут направление на получение или установку ТСР в специализированное медицинское учреждение — больницу, НИИ, клинику.
Порядок обеспечения медицинскими средствами и медицинскими изделиями устанавливается приказом департамента здравоохранения Москвы от 25 ноября 2016 года № 949 (в редакции от 20 апреля 2018 года). Надежнее всего будет расспросить врача в поликлинике или обратиться в орган соцзащиты, чтобы понять, к какой именно категории вы относитесь и куда вам понадобится обращаться. Также можно уточнить информацию в столичном департаменте здравоохранения.
Пакет документов для получения средств реабилитации будет следующим:
- паспорт или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет;
- документы, подтверждающие место жительства инвалида;
- справка об инвалидности;
- индивидуальная программа реабилитации и абилитации (запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия);
- паспорт доверенного лица и доверенность, если обращается лицо по доверенности;
- СНИЛС (по желанию);
- удостоверение инвалида ВОВ, участника ВОВ или ветерана ВОВ.
Компенсация за самостоятельно купленные средства реабилитации в Москве
Также возможно получение компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР — но только за те, которые финансируются за счет федерального бюджета.
Оформить компенсацию можно, обратившись в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Там потребуется предъявить паспорт, СНИЛС, ИПРА, а также документы, которые подтверждают оплату ТСР или услуг по реабилитации за собственный счет (например, чеки), реквизиты счета, на который поступит компенсация.
Также заявление можно подать онлайн через портал mos.ru.
Порядок получения средств реабилитации в Подмосковье
Согласно закону Московской области от 23 марта 2006 года № 36/2006-ОЗ (в редакции от 29 декабря 2021 года) «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», бесплатная протезно-ортопедическая помощь положена лицам, которые не имеют инвалидности, но нуждаются в протезировании по медицинским показаниям. При этом среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина должен быть ниже трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения, — 14 748 рублей на 2022 год.
Также в постановлении правительства Московской области от 26 мая 2010 года № 378/21 (в редакции от 29 декабря 2021 года) говорится, что даже гражданам, не относящимся к категории инвалидов и не имеющим ограничений для совершения трудовой деятельности, положено бесплатное слухопротезирование, если существуют медицинские показания.
Чтобы получить протезно-ортопедическую помощь или слухопротезирование, необходимо попасть в специальный реестр, который ведет подразделение Минсоца Подмосковья. Для этого следует обратиться в территориальное подразделение министерства социального развития Московской области через региональный портал госуслуг или через МФЦ.
Понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- полис ОМС;
- справка о наличии медицинских показаний;
- документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства гражданина и учитываемых в составе его семьи;
- копия финансового лицевого счета нанимателя жилого помещения;
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- свидетельство о заключении брака.
Федеральные льготники получают в Подмосковье свои средства реабилитации через территориальный ФСС. Заявления на получение изделий принимают очно через МФЦ.
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Выплата на приобретение средств реабилитации в Подмосковье
Согласно закону Московской области от 23 марта 2006 года № 36/2006-ОЗ, инвалиды и дети-инвалиды, которым положены технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, утвержденный правительством РФ, могут получить выплату на приобретение таких ТСР.
Перечень изделий, размер выплаты, а также сроки пользования ТСР установлены постановлением правительства Московской области от 7 декабря 2020 года № 927/39.
Приведем примеры средств реабилитации и медицинских изделий и размер выплаты:
- аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом — 17 470 рублей;
- кровать медицинская многофункциональная механическая (двухсекционная/трехсекционная) — 16 220 рублей;
- насадка на унитаз (с поручнями/без поручней) — 1593 рубля;
- подъемник для ванны с электроприводом — 30 000 рублей;
- сиденье для ванны (доска) — 2447 рублей;
- специальное устройство «Радионяня» для инвалидов по слуху с маленькими детьми — 18 600 рублей;
- коммуникатор для слепоглухих «Коммуникатор Морзе» — 30 000 рублей.
Заявление на получение выплаты нужно подать в территориальное структурное подразделение министерства социального развития Московской области очно или в форме электронного документа на сайте госуслуг. Со списком документов и порядком получения выплаты можно ознакомиться на странице услуги.
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