РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. В Королеве проверили стадионы на соблюдение мер профилактики коронавируса, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Мониторинговая группа Общественной палаты Королева с проверкой посетила стадионы «Вымпел» и «Металлист». В учреждениях проверяли соблюдение санитарных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

«Проверка показала: во всех учреждениях проводится обязательная дезинфекция, на входе есть информационные указатели об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептик», - сказала Корнеева.

Посетителям выдаются бесплатные защитные маски и бахилы, на полу нанесена дистанционная разметка, имеются санитайзеры с дезсредством, персонал работает в СИЗ, проводится термометрия как работников, так и посетителей, имеются заполненные журналы контроля температуры тела сотрудников и санитарной обработки помещений.

Контрольные мероприятия прошли без замечаний. Мониторинги будут продолжаться.

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