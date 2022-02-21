РИАМО - 21 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС о включении сведений в отношении ООО «Профресурс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

Компания должна была провести аварийно-восстановительные и другие работы по заключенному контракту с Раменской центральной районной больницей (ЦРБ). В итоге общество отказалась от исполнения контракта в одностороннем порядке.

УФАС признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в ее отношении — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. При этом ООО «Профресурс» не согласилось с данным решением и обратилось в суд.

Арбитраж в итоге отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС.