РИАМО - 21 фев. С 14 по 20 февраля пожарные Люберец выезжали на ликвидацию 2 возгораний, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории гарнизона произошло 2 пожара. Город Лыткарино – загорание в гараже, город Котельники – загорание в электрощитовой одной из квартир», – сказал Катаев.

Он добавил, что в Люберцах за неделю не произошло возгораний.