РИАМО - 21 фев. На текущей неделе в Подмосковье и столице сохранится оттепель, температура будет подниматься до плюс 4 градусов, ожидаются мокрый снег с дождем, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вся неделя у нас с оттепельной погодой в дневные часы, а без существенных осадков обойдется только 24 и 25 февраля», — сказала Позднякова.

В ночь на 22 февраля ожидается максимальное количество осадков на этой неделе, пройдут мокрый снег и дождь. Температура воздуха в Московском регионе составит от 0 до плюс 2 градусов, днем — от плюс 2 до плюс 4 градусов.

В День защитника Отечества, 23 февраля, сохранится такая же погода.

По ночам 24 и 25 февраля ожидается минус 1 – минус 3 градуса, а днем — до плюс 3 градусов.

26 февраля увеличится облачность, понизится атмосферное давление. Температура воздуха в ночные часы немного поднимется, а днем составит плюс 1 – плюс 3 градуса.